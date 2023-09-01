Историк Робертс заявил, что Киеву придётся принять мир на условиях России

Профессор современной истории ирландского Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными партнёрами должны будут принять все выдвигаемые Россией условия для установления мира.

Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Робертса, в западных странах есть много иллюзий касательно того, на каких условиях будет заключено перемирие.

Он считает, что результат станет тяжёлой и горькой пилюлей для Украины и Запада.

«Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придётся соглашаться на серьёзные переговоры и идти на уступки России», — сказал он.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским призвала его приступить к переговорам с Россией, поскольку военного решения конфликта нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Новак, что Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Москвой.