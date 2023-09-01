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Психолог Мороз посоветовала объяснить ребёнку правила безопасности в интернете

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Психолог Екатерина Мороз рассказала, как защитить ребёнка от мошенников в интернете.
Психолог Мороз посоветовала объяснить ребёнку правила безопасности в интернете
  • Gettyimages.ru
  • © dmphoto

В беседе с РИАМО Мороз посоветовала родителям установить доверительные отношения с детьми, спрашивать про время, проведённое в интернете, игры, в которые он играет.

По словам психолога, мошенники могут использовать желание детей приобрести улучшения в игре или дорогостоящие вещи по привлекательной цене, в частности телефон, одежду и наушники.

Кроме того, Мороз посоветовала объяснить ребёнку правила безопасности в киберпространстве, а также, установив родительский контроль, вручную ввести нежелательные для посещения ребёнком ресурсы.

«Если ребёнок всё же стал жертвой мошенника, то нужно сохранить скриншоты переписки и обратиться в правоохранительные органы», — добавила психолог.

Ранее заведующий Консультативно-диагностическим центром ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница», врач-педиатр кандидат медицинских наук Илья Сотников посоветовал родителям отслеживать время, которое ребёнок проводит за гаджетами, особенно в том случае, если у него уже есть проблемы со зрением.

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