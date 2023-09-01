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Форум инноваций БРИКС в Москве собрал более 5000 участников из 30 стран

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Участниками международного форума инноваций БРИКС в Москве стали более 5 тыс. участников из 30 стран, в том числе из КНР, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР и Индонезии.
Форум инноваций БРИКС в Москве собрал более 5000 участников из 30 стран

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

Форум проходил 27—29 августа в рамках Московского урбанистического форума.

«Первый форум инноваций БРИКС собрал единомышленников из десятков стран. В 50 тематических сессиях приняли участие порядка 300 российских и зарубежных специалистов. Они подписали ряд соглашений, в том числе Московскую декларацию инновационного развития», — заявила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Ранее, как сообщала НСН, лауреат Нобелевской премии мира, глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг назвал Москву лучшим городом с точки зрения сферы гостеприимства. В рамках Международного форума инноваций БРИКС он отметил, что счастлив снова быть в любимой Москве, где в 2016 году занимался международной премией «Глобальная энергия».

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