Врач Миневич рассказала, как правильно принимать лекарства

Врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич рассказала, как правильно принимать лекарства.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач посоветовала принимать лекарства в точной дозировке, иначе может снизиться эффективность лечения или повысится риск развития побочных эффектов.

Миневич также порекомендовала не подбирать самостоятельно аналоги прописанных лекарств. Также не стоит употреблять их в дозировке оригинала.

Кроме того, по словам врача, не стоит принимать назначенные препараты нерегулярно, это также может снизить эффективность лечения.

Миневич не рекомендовала принимать алкоголь во время курса лечения, а также употреблять лекарства с истёкшим сроком годности, иначе повышается риск появления побочных эффектов.

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, какие лекарства стоит брать с собой на природу.