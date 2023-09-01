Пассажиропоток общественного транспорта в Подмосковье за лето-2023 вырос на 4,5%

Пассажиропоток общественного транспорта в Московской области за лето вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минтранс.

Всего летом 2023 года в Московской области совершили 182 млн поездок на общественном транспорте.

Свыше 88 млн из них было совершено по соцкартам жителя столицы или области, 61 млн поездок было оплачено банковской картой, 33 млн — по проездным «Стрелка» и «Тройка».

Ранее сообщалось, что в Московской области согласно новому закону с 1 сентября текущего года порядка 17 тыс. детей-сирот смогут подать заявление на получение социальной карты для бесплатного проезда на общественном транспорте.