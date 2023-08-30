Психолог Грицай дала советы по восстановлению рабочего режима после отпуска

Психолог Мария Грицай заявила, что после отпуска важно входить в рабочий режим плавно.

«Это одна из самых главных ошибок очень многих людей, которые хотят достичь какого-то результата и думают, что есть точка А и точка Б и нет никакого промежуточного этапа и процесса. Это не так. В данном случае мы приходим на работу или после длительных каникул на учёбу, и нам необходимо время», — цитирует эксперта ИА «Победа26».

По её словам, за пару дней до выхода на работу желательно восстановить привычный режим сна и бодрствования.

Грицай также советует настроиться на позитивный лад, вспоминая лучшие моменты отдыха и планируя следующий отпуск.

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