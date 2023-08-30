Росавиация: 11 рейсов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве
11 пассажирских рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений полётов рано утром 30 августа в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.
Об этом говорится в сообщении Росавиации.
На данный момент все аэропорты работают штатно.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержали 24 рейса.
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