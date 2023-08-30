Росавиация: 11 рейсов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

11 пассажирских рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений полётов рано утром 30 августа в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

Об этом говорится в сообщении Росавиации. На данный момент все аэропорты работают штатно. Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержали 24 рейса.