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Овчинский: очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 4—25 сентября

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что новый сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт в столице с 4 по 25 сентября.
Овчинский: очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 4—25 сентября
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Более 30 производственных площадок будут готовы принять гостей.

«Планируем в течение трёх недель провести свыше 150 экскурсий и 50 мастер-классов», — уточнил Овчинский.

По его словам, в новом сезоне список предприятий-участников пополнили ещё два завода: по выпуску протезов и ортопедической продукции.

Ранее сообщалось, что «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.

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