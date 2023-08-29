Овчинский: очередной сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт 4—25 сентября

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что новый сезон проекта «Открой#Моспром» пройдёт в столице с 4 по 25 сентября.

Об этом информирует НСН.

Более 30 производственных площадок будут готовы принять гостей.

«Планируем в течение трёх недель провести свыше 150 экскурсий и 50 мастер-классов», — уточнил Овчинский.

По его словам, в новом сезоне список предприятий-участников пополнили ещё два завода: по выпуску протезов и ортопедической продукции.

Ранее сообщалось, что «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.