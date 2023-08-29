Специалист Алексеева рекомендовала не употреблять зелёные помидоры
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В беседе с Life.ru специалист рассказала, что жёсткие белые прожилки есть у зрелых плодов некоторых сортов и гибридов. При этом прожилки могут появляться ввиду недостатка калия и кальция, болезней растений, перепада температур или жаркой погоды.
Кроме того, специалист рекомендовала не употреблять зелёные помидоры. По её словам, они недозрели, поэтому в них содержится соланин. Это вещество опасно для человека в больших количествах.
«Чтобы отравиться, нужно съесть около двух килограммов зелёных помидоров», — добавила специалист.
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