Специалист Алексеева рекомендовала не употреблять зелёные помидоры

Кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, как выбрать помидоры.

В беседе с Life.ru специалист рассказала, что жёсткие белые прожилки есть у зрелых плодов некоторых сортов и гибридов. При этом прожилки могут появляться ввиду недостатка калия и кальция, болезней растений, перепада температур или жаркой погоды.

Кроме того, специалист рекомендовала не употреблять зелёные помидоры. По её словам, они недозрели, поэтому в них содержится соланин. Это вещество опасно для человека в больших количествах.

«Чтобы отравиться, нужно съесть около двух килограммов зелёных помидоров», — добавила специалист.

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