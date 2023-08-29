Узнать больше

Специалист Алексеева рекомендовала не употреблять зелёные помидоры

Короткая ссылка
Кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, как выбрать помидоры.
Специалист Алексеева рекомендовала не употреблять зелёные помидоры
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru специалист рассказала, что жёсткие белые прожилки есть у зрелых плодов некоторых сортов и гибридов. При этом прожилки могут появляться ввиду недостатка калия и кальция, болезней растений, перепада температур или жаркой погоды.

Кроме того, специалист рекомендовала не употреблять зелёные помидоры. По её словам, они недозрели, поэтому в них содержится соланин. Это вещество опасно для человека в больших количествах.

«Чтобы отравиться, нужно съесть около двух килограммов зелёных помидоров», — добавила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах кабачков — в частности, эти овощи полезны для ЖКТ, кожи и волос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить