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DNS зафиксировала предельные цены на телефоны и ноутбуки до конца октября

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Сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров.
DNS зафиксировала предельные цены на телефоны и ноутбуки до конца октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«Компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет действовать до конца октября 2023 года.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 6%.

В российском Центробанке отметили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.

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