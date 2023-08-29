DNS зафиксировала предельные цены на телефоны и ноутбуки до конца октября

Сеть электроники DNS до конца октября зафиксировала предельные цены на телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд других товаров.

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«Компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет действовать до конца октября 2023 года.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 6%.

В российском Центробанке отметили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.