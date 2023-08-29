DNS зафиксировала предельные цены на телефоны и ноутбуки до конца октября
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Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«Компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа будет действовать до конца октября 2023 года.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 6%.
В российском Центробанке отметили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.