В Татарстане учредили грант «Наш новый учитель»

Кабмин Татарстана учредил в сфере образования положение о гранте «Наш новый учитель» для молодых педагогов республики. Ежегодно будут предоставлять не более 200 грантов.

Об этом информирует «Реальное время».

На грант смогут претендовать педагоги муниципальных и государственных, подведомственных Минобрнауки РТ общеобразовательных организаций. Речь идёт об учителях, не достигших 35-летнего возраста и имеющих стаж педагогической деятельности по специальности не более трёх лет.

Наряду с этим стало известно, что Минобрнауки Новосибирской области закрыло порядка 90% педагогических вакансий к новому учебному году. Об этом сообщает Сиб.фм.

По состоянию на 1 июня 2023 года в региональных школах было зафиксировано 1136 вакансий. К началу нового учебного года показатель таких вакансий снизился до 0,5% от общего числа педагогов в регионе, отметили в ведомстве. За лето в школы региона трудоустроились около 1 тыс. человек, большинство из них — молодые педагоги.

Ранее юрист Елена Кузнецова рассказала, что в ряде российских регионов некоторые категории педагогов получат единовременные выплаты.