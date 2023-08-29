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Врач Гренадёрова рассказала о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в осенний период

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Врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадёрова рассказала о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в осенне-зимний период.
Врач Гренадёрова рассказала о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в осенний период
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU врач посоветовала в период подъёма заболеваемости избегать людных мест, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, а также обрабатывать их антисептиком. Кроме того, Гренадёрова посоветовала чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку поверхностей и увлажнять воздух дома и на работе.

Терапевт добавила, что снижение иммунитета способствует развитию ОРВИ. По её словам, при нормальном функционировании иммунитет самостоятельно справляется с болезнью.

«От пациента требуется лишь обильно пить и соблюдать полупостельный режим, иногда применять симптоматическое лечение», — объяснила Гренадёрова.

По её словам, решение о необходимости в антибиотике должен принимать врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала правильно питаться и высыпаться, чтобы укрепить иммунитет к сезону ОРВИ.

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