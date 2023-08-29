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Диетолог Соломатина: кабачки полезны для ЖКТ, кожи и волос

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах кабачков.
Диетолог Соломатина: кабачки полезны для ЖКТ, кожи и волос
  • Gettyimages.ru

Кабачки — низкокалорийный продукт, который очень легко усваивается, к тому же содержит ряд полезных веществ, благотворно влияющих на зрение, кожу и волосы, на костную систему, а также стабилизирует артериальное давление, отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Кабачки способствуют выведению из организма продуктов обмена, радионуклидов, жиров, сахара и других вредных веществ. Из-за этих свойств продукт особенно полезен для детей, пожилых и людей с различными заболеваниями, пояснила Соломатина.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что фастфуд по своему составу не может считаться полноценной заменой обеда.

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