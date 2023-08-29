Депутаты гордумы утвердили новые ПЗЗ в Челябинске

Депутаты гордумы утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ) в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU.

На заседании гордумы с докладом об изменениях выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина.

По её словам, в новых правилах было учтено 80% от 1,5 тыс. обращений горожан после последних публичных слушаний.

«Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу ещё раз повторить: правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — добавила Никитина.

Отмечается также, что на последних публичных слушаниях, которые состоялись 10 августа, жители возмутились переквалификацией участка бора под зону застройки. Докладчики, которые представили планируемые изменения правил и генплан, подчёркивали, что застройки бора не будет.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве выдали 375 разрешений на строительство объектов общей площадью около 8,6 млн кв. м.