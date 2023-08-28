Сочи стал самым популярным направлением для отдыха осенью у екатеринбуржцев

Руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала о самых популярных направлениях для отдыха осенью у жителей Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU.

Шелехова отметила, что в пределах страны екатеринбуржцы осенью едут в Сочи (26,4%), Москву (25,8%) и Санкт-Петербург (18,9%), а за границу — в Ереван (24,7%) и Стамбул (19,4%).

По словам специалиста, многие путешествуют осенью ввиду снижения числа туристов и цен.

Ранее RT сообщал, что, согласно, рейтингу сервиса OneTwoTrip, в пределах страны в топ самого экстремального туризма вошли Камчатка и Байкал, а за её пределами — Бали и Непал.