Нейропсихолог Наумова посоветовала начать воплощения мечты с её визуализации

Нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова посоветовала приёмы, которые помогут воплощать мечты в реальность.

«Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как начиная с сегодняшнего дня нужно действовать, какие шаги необходимо пройти, чтобы получить желаемое», — поделилась она в интервью «Газете.Ru».

По её словам, необходимо всё распланировать, желательно записать, а затем продумать шаги для достижения поставленной цели.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.