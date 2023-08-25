Песков: страны Запада спекулируют на гибели Пригожина с выгодного им угла
- AFP
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Таким образом он прокомментировал заявление представителей Запада о том, что российские власти якобы причастны к инциденту.
Как отметил Песков, в данный момент появилось много спекуляций вокруг этой авиакатастрофы и гибели пассажиров, в том числе Пригожина.
«Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная», — сказал он.
В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.