Песков: страны Запада спекулируют на гибели Пригожина с выгодного им угла

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Запада спекулируют на гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области с выгодного им угла.

Таким образом он прокомментировал заявление представителей Запада о том, что российские власти якобы причастны к инциденту.

Как отметил Песков, в данный момент появилось много спекуляций вокруг этой авиакатастрофы и гибели пассажиров, в том числе Пригожина.

«Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная», — сказал он.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.