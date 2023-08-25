Почти половина жителей Свердловской области увольнялись из-за стресса на работе
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
«Чаще всего такие ситуации наблюдаются среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%), а также бухгалтеров (53%)», — сказано в сообщении.
В большинстве случаев респонденты в качестве причин стресса на работе называли неуверенность в завтрашнем дне, руководство, большой объём работы и атмосферу в коллективе.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что человек в периоды уныния должен дать себе право на отдых.