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Почти половина жителей Свердловской области увольнялись из-за стресса на работе

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Согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, порядка 47% жителей Свердловской области хотя бы один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте.
Почти половина жителей Свердловской области увольнялись из-за стресса на работе
  • Gettyimages.ru
  • © LumiNola

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

«Чаще всего такие ситуации наблюдаются среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%), а также бухгалтеров (53%)», — сказано в сообщении.

В большинстве случаев респонденты в качестве причин стресса на работе называли неуверенность в завтрашнем дне, руководство, большой объём работы и атмосферу в коллективе.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что человек в периоды уныния должен дать себе право на отдых.

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