В Петербурге несовершеннолетним могут запретить купаться без присмотра взрослых

В Санкт-Петербурге депутаты разработали законопроект, который запрещает купаться без присмотра взрослых детям до 18 лет.

Об этом сообщает депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.

«Несмотря на регулярные призывы МЧС к взрослым следить за детьми, особенно если те заходят в воду, трагедий меньше не становится — напротив, статистика лишь возрастает», — заявил парламентарий.

Отмечается, что с начала года на водоёмах Санкт-Петербурга утонули 11 детей.

В законопроекте также упомянуты прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках, лыжах.

Предполагается, что мера будет действовать на всех видах водоёмов: озёрах, прудах, карьерах, реках, каналах.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против матери ребёнка с ДЦП, утонувшего в районе Санкт-Петербурга Колпине.