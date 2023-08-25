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В Петербурге несовершеннолетним могут запретить купаться без присмотра взрослых

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В Санкт-Петербурге депутаты разработали законопроект, который запрещает купаться без присмотра взрослых детям до 18 лет.
В Петербурге несовершеннолетним могут запретить купаться без присмотра взрослых
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.

«Несмотря на регулярные призывы МЧС к взрослым следить за детьми, особенно если те заходят в воду, трагедий меньше не становится — напротив, статистика лишь возрастает», — заявил парламентарий.

Отмечается, что с начала года на водоёмах Санкт-Петербурга утонули 11 детей.

В законопроекте также упомянуты прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках, лыжах.

Предполагается, что мера будет действовать на всех видах водоёмов: озёрах, прудах, карьерах, реках, каналах.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против матери ребёнка с ДЦП, утонувшего в районе Санкт-Петербурга Колпине.

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