В Петербурге несовершеннолетним могут запретить купаться без присмотра взрослых
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Об этом сообщает депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.
«Несмотря на регулярные призывы МЧС к взрослым следить за детьми, особенно если те заходят в воду, трагедий меньше не становится — напротив, статистика лишь возрастает», — заявил парламентарий.
Отмечается, что с начала года на водоёмах Санкт-Петербурга утонули 11 детей.
В законопроекте также упомянуты прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках, лыжах.
Предполагается, что мера будет действовать на всех видах водоёмов: озёрах, прудах, карьерах, реках, каналах.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против матери ребёнка с ДЦП, утонувшего в районе Санкт-Петербурга Колпине.