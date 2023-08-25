Более 90% самозанятых россиян сталкивались с неплатежами со стороны заказчика
- Gettyimages.ru
- © LaylaBird
Об этом пишет «Российская газета».
Хотя бы один раз штраф получали 63,2% самозанятых, отмечается в исследовании, а каждый пятый — регулярно. Для трети опрошенных это стало причиной возвращения в ряды наёмных работников.
При этом далеко не всегда штрафы по отношению к самозанятым являются законными, отметила руководитель юридической службы компании Дарья Гольева. Таковым, к примеру, можно считать штраф за опоздание.
Ранее НСН сообщала, что самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия.