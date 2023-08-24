Следователи допросили сбившего пешеходов в Калуге мужчину

Следователи допросили задержанного за наезд на пешеходов в Калуге мужчину, он признал вину. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Отмечается, что следователи приняли решение о задержании мужчины.

«После этого состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания», — говорится в заявлении.

Задержанный отрицал факт употребления наркотиков.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.

По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.