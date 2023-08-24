ПВО России перехватила три БПЛА ВСУ в Брянской и Калужской областях

В ночь на 24 августа системы ПВО России перехватили два беспилотника ВСУ в Брянской области и один - в Калужской, сообщает российское Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два аппарата были уничтожены над территорией Брянской области, ещё один — уничтожен над Калужской областью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российская сторона не намерена игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников на объекты в стране.