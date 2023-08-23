В Ростовской области приостановили движение поездов из-за гражданского коптера

Движение на железной дороге на Таганрогском направлении приостановили из-за падения коптера гражданского назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Отмечается, что утром в среду, 23 августа, на участке Таганрог-Пассажирский — Морская обнаружили посторонний предмет.

«Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении», — приводит РИА Новости заявление сотрудника железной дороги.

Позднее движение поездов было возобновлено, задержка составила 1 час 20 минут.

Ранее сообщалось, что вокзал Курска после атаки беспилотника ВСУ работает в штатном режиме, идут ремонтные работы.