В Ростовской области приостановили движение поездов из-за гражданского коптера
Отмечается, что утром в среду, 23 августа, на участке Таганрог-Пассажирский — Морская обнаружили посторонний предмет.
«Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении», — приводит РИА Новости заявление сотрудника железной дороги.
Позднее движение поездов было возобновлено, задержка составила 1 час 20 минут.
Ранее сообщалось, что вокзал Курска после атаки беспилотника ВСУ работает в штатном режиме, идут ремонтные работы.