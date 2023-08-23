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Исследование: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов выросли в два раза

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Специалисты сервиса «Авито Работа» составили рейтинг специалистов, средняя предлагаемая зарплата которых заметно выросла по сравнению с 2022 годом. Лидируют копирайтер, репетитор и учитель с приростом в два раза и более.
Исследование: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов выросли в два раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

Летом 2023 года копирайтерам предлагают 2,4 раза больше (82,3 тыс. рублей в месяц), репетиторам — в 2,2 раза (81 тыс.), учителям — в 1,9 раза (65,8 тыс.).

«Однако стоит отметить, что самый большой размер зарплатных предложений демонстрируют специальности сферы производства, что обусловлено повышенным спросом на «синих воротничков» в связи с наращиванием производственных мощностей в стране», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Ранее президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош в беседе с НСН выступил за то, чтобы больше рассказывать населению о профессии экспедитора.

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