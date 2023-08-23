Суд 24 августа огласит заочный приговор Кацу по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы 24 августа вынесет заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о фейках о российских войсках.

По данным РИА Новости, в рамках сегодняшнего заседания прокурор попросил приговорить блогера к десяти годам колонии и запретить ему администрировать сайты в сети в течение пяти лет.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 24 августа, 10:45», — приводятся слова судьи.

23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о распространении ложной информации об армии России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.