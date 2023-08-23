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Врач Сашнина посоветовала выбрать для школьника светильник на подвижном штативе

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Врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Анжелика Сашнина дала советы по выбору светильника для школьников.
Врач Сашнина посоветовала выбрать для школьника светильник на подвижном штативе
  • Gettyimages.ru

«Желательно, чтобы искусственное освещение было локальным (над столом) и общим (в комнате). Могут быть источники света различной природы излучения (люминесцентные, светодиодные лампы)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, светильник должен быть на подвижном штативе или ножке, чтобы можно было менять направление и расстояние до стола.

Кроме того, материал абажура не должен нагреваться и давать блики, а сама лампа не должна мерцать.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «360» рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.

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