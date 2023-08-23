Стоматолог Маслова перечислила факторы, влияющие на цвет зубов

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, от каких факторов зависит цвет зубов.

«Можно в этом вопросе выделить два фактора — внешний и внутренний. К внутреннему преимущественно относится генетическая предрасположенность. Речь идёт про наследственный пигмент, находящийся внутри ткани зуба», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, сама эмаль прозрачна, поэтому у всех разный цвет зубов, поскольку химические связи пигмента различны по сложности.

«Второй фактор внешний, фактически тут речь идёт про то, на что влияет сам человек. Употребление крепкого чая, кофе, курение приводят к образованию стойкого поверхностного пигмента на зубах, он также придаёт свой тон зубу», — пояснила Маслова.

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