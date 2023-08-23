Гештальт-терапевт Бажан назвала психологические причины бессонницы
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт пояснила, что довольно часто за этим скрывается чувство тревоги, страха, стыда, вины либо внутренней неудовлетворённости и напряжения. Как отметила Бажан, если помочь человеку распознать и переосмыслить чувства, то сон чаще всего нормализуется.
Также могут быть случаи, когда психика воспроизводит опыт из прошлого. Ещё один вариант — когда бессонница становится бессознательным способом наказать себя за безделье.
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