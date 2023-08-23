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Участок трассы М-11 перекроют в ночь на 24 августа

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Автомобильное движение по трассе М-11 от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа.
Участок трассы М-11 перекроют в ночь на 24 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в «Автодоре».

«В ночь с 23 на 24 августа с 01:00 до 04:00 будет закрыто движение по участку дороги М-11 «Нева»... от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107», — говорится в сообщении.

Объезд будет осуществляться по трассе М-10.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Республике Хакасия дополнительно выделили средства в размере 300 млн рублей на реконструкцию и ремонт дорожной инфраструктуры.

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