Участок трассы М-11 перекроют в ночь на 24 августа

Автомобильное движение по трассе М-11 от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа.

Об этом сообщили в «Автодоре».

«В ночь с 23 на 24 августа с 01:00 до 04:00 будет закрыто движение по участку дороги М-11 «Нева»... от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107», — говорится в сообщении.

Объезд будет осуществляться по трассе М-10.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Республике Хакасия дополнительно выделили средства в размере 300 млн рублей на реконструкцию и ремонт дорожной инфраструктуры.