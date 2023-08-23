В Петербурге задержали полицейских, подозреваемых в избиении задержанных

В СК России по Санкт-Петербургу заявили о задержании двух патрульных полицейских, которые подозреваются в избиении задержанных. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в Telegram-канале регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), по факту причинения телесных повреждений жителям Санкт-Петербурга», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, 3 августа сотрудники полиции применили в отношении задержанной за совершение административного правонарушения супружеской пары наручники и распылили содержимое газового баллончика в лицо мужчины, после чего поместили их в салон служебного автомобиля, где нанесли мужчине множественные удары по голове.

Доставив потерпевших к отделу полиции, сотрудники полиции вновь избили потерпевшего и ударили ногой его супругу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.