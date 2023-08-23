В День любви на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе поженятся 60 пар

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе 60 пар заключат браки в «красивую» дату 23.08.2023, церемонии помогают вести популярные исполнители — группа «Марсель», Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.

Также 150 пар примут участие в «Бале влюблённых», а кроме того, все желающие смогут посетить танцевальный мастер-класс с известным хореографом.

Цвета форума поменялись на фирменный стиль ЗАГСов Москвы — розовые и бордовые оттенки, в каждом из пяти залов подготовили площадку, украшенную цветами для торжественной церемонии и фотосессии.

Известные артисты — Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — поздравляют гостей форума исполнением своих хитов, рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Уверена, что все посетители нашей площадки смогли почувствовать романтическую и праздничную атмосферу, которая здесь царит. В этот день в украшенных залах форума поженятся 60 пар. Среди них не только москвичи, но и пары, которые специально приехали на нашу площадку из других городов», — сообщила она.

В завершении Дня любви в Гостином Дворе состоится большой праздничный концерт, на котором будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвящённой развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» на площадке Московского урбанистического форума проходят ночные дискотеки с участием российских артистов — 25—26 августа для гостей выступят Ева Польна, Антоха МС, группы «Дискотека Авария», «Меджикул» и многие другие.