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Регата Радио Monte Carlo пройдёт 26 августа в Москве

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Регата Радио Monte Carlo состоится на территории Водного стадиона в Москве 26 августа. Она традиционно откроет официальную спортивную программу Восточного экономического форума.
Регата Радио Monte Carlo пройдёт 26 августа в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Регата пройдёт в рамках направления «Русская Медиагруппа: Creative & Business».

На площадке регаты состоится бизнес-сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. В поисках «тихой гавани» для ваших инвестиций: большие надежды большой трансформации».

«Для «Русской Медиагруппы» такие уникальные платформы для междуиндустриального взаимодействия уже давно стали доброй традицией. Каждый раз в ходе таких мероприятий участники спортивных соревнований находят нестандартные решения и создают базу для дальнейшего развития активов как нашего холдинга, так и других площадок», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Регата проходит при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

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