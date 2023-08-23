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Суд в Петербурге арестовал расклеивавшего листовки с призывами к терроризму

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, который расклеивал листовки с призывами к осуществлению террористической деятельности.
Суд в Петербурге арестовал расклеивавшего листовки с призывами к терроризму
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фёдора Коновалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он был арестован до 20 октября.

Также в пресс-службе добавляют, что сам Коновалов просил меру, не связанную с изоляцией от общества.

Ранее в СК по Санкт-Петербургу сообщали, что не позднее 20 августа неизвестный передал мужчине через интернет макеты листовок, пропагандирующих  деятельность украинского террористического военизированного объединения, после чего он изготовил их и расклеил в общественных местах на территории Кировского района.

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