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Текслер поручил повысить безопасность военкоматов в Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить территории военкоматов в регионе камерами наружного наблюдения для усиления их безопасности.
Текслер поручил повысить безопасность военкоматов в Челябинской области
  • РИА Новости

«Практика по стране показывает, что часто поджигателями становятся жертвы телефонных мошенников. Нужно усилить разъяснительную работу, как это мы уже делаем по мошенничеству с банковскими счетами, картами», — сказал глава области.

Граждане должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться в подобных случаях, подчеркнул Текслер.

«Также необходимо посмотреть ситуацию на местах, проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — подчеркнул он.

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