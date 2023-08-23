Текслер поручил повысить безопасность военкоматов в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить территории военкоматов в регионе камерами наружного наблюдения для усиления их безопасности.

«Практика по стране показывает, что часто поджигателями становятся жертвы телефонных мошенников. Нужно усилить разъяснительную работу, как это мы уже делаем по мошенничеству с банковскими счетами, картами», — сказал глава области.

Граждане должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться в подобных случаях, подчеркнул Текслер.

«Также необходимо посмотреть ситуацию на местах, проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения», — подчеркнул он.