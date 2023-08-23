С начала года в Подмосковье провели более миллиона телемедицинских консультаций

С января текущего года жители Московской области получили более миллиона телемедицинских консультаций.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Светлану Стригункову.

«Телемедицина удобна тем, что повторный визит в поликлинику не требуется. Услуга востребована, что доказывает рост обращений», — поделилась она.

Уточняется, что записаться на онлайн-консультацию можно по телефону 122, у лечащего врача или на портале «Здравоохранение».

Однако для записи необходимо посетить врача лично хотя бы один раз.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис.