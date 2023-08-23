С начала года в Подмосковье провели более миллиона телемедицинских консультаций
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Светлану Стригункову.
«Телемедицина удобна тем, что повторный визит в поликлинику не требуется. Услуга востребована, что доказывает рост обращений», — поделилась она.
Уточняется, что записаться на онлайн-консультацию можно по телефону 122, у лечащего врача или на портале «Здравоохранение».
Однако для записи необходимо посетить врача лично хотя бы один раз.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис.