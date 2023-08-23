Узнать больше

С начала года в Подмосковье провели более миллиона телемедицинских консультаций

Короткая ссылка
С января текущего года жители Московской области получили более миллиона телемедицинских консультаций.
С начала года в Подмосковье провели более миллиона телемедицинских консультаций
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Светлану Стригункову.

«Телемедицина удобна тем, что повторный визит в поликлинику не требуется. Услуга востребована, что доказывает рост обращений», — поделилась она.

Уточняется, что записаться на онлайн-консультацию можно по телефону 122, у лечащего врача или на портале «Здравоохранение».

Однако для записи необходимо посетить врача лично хотя бы один раз.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить