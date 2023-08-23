Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об ограблении подростка в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по факту публикации видео в сети с вооружённым ограблением несовершеннолетнего в Сургуте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В социальных медиа опубликована информация о том, что в Сургуте группа лиц совершает нападения на граждан и отбирает личные вещи», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что расследование будут проводить по статье «Разбой».

Ранее Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о нападении мигранта на девушку в Подмосковье из-за шорт.