ТАСС: напавший на девушку в Нахабине мужчина страдает психическим расстройством
- РИА Новости
«По предварительным данным, у мужчины диагностировано психическое расстройство. Ранее он уже проходил лечение», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, при задержании мужчина не оказывал сопротивления и признался в содеянном.
Инцидент произошёл в подмосковном Нахабине. Сама девушка рассказала RT, что напавший задал ей вопросы, почему она бегает и почему она так одета, после чего ударил её в лицо.