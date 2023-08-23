ТАСС: напавший на девушку в Нахабине мужчина страдает психическим расстройством

Мужчина, который напал на бегущую девушку в Подмосковье, по предварительным данным, страдает психическим расстройством, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, у мужчины диагностировано психическое расстройство. Ранее он уже проходил лечение», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, при задержании мужчина не оказывал сопротивления и признался в содеянном.

Инцидент произошёл в подмосковном Нахабине. Сама девушка рассказала RT, что напавший задал ей вопросы, почему она бегает и почему она так одета, после чего ударил её в лицо.

Полиция возбудила уголовное дело, мужчина задержан.