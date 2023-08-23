МО: МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы России над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 перехватил приближавшийся к границе России норвежский самолёт над Баренцевым морем.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Нарушения госграницы не было допущено.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.