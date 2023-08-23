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МО: МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы России над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-29 перехватил приближавшийся к границе России норвежский самолёт над Баренцевым морем.
МО: МиГ-29 перехватил норвежский самолёт у границы России над Баренцевым морем
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Нарушения госграницы не было допущено.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёты над Арктикой.

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