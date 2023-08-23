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Кинолог Голубев посоветовал своевременно вакцинировать собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о вирусных заболеваниях у собак.
Кинолог Голубев посоветовал своевременно вакцинировать собак
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Голубев предупредил о бешенстве, которое могут переносить бездомные собаки, а также лисы и ежи. Бешенство опасно как для человека, так и для питомца, поэтому кинолог рекомендует своевременно вакцинироваться.

Кроме того, Голубев заявил, что при вирусном энтерите и чуме стоит начать лечение как можно раньше. По словам кинолога, в зоне риска заражения энтеритом находятся щенки от трёх месяцев до двух лет.

«Некоторые вирусы плохо или совсем не поддаются лечению, поэтому только своевременная вакцинация поможет хозяину защитить своего любимца», — добавил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, что владелец собаки не всегда может правильно трактовать поведение питомца и, как следствие, неправильно реагировать на него.

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