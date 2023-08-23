Правительство Москвы подписало соглашение о партнёрстве со Сбербанком
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий», — отметил он.
Также уточняется, что на данный момент реализуется 16 проектов девелоперов с ежегодным бюджетным эффектом практически в 22 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития в рамках Петербургского международного экономического форума.