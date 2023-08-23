В Подмосковье летом водным транспортом воспользовались около 18 тысяч пассажиров

В Московской области летом водным транспортом воспользовались 17,6 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной Минтранс.

Самым востребованным маршрутом оказался рейс в Лыткарине. Более 10,4 тыс. пассажиров воспользовались этим маршрутом, что на 2,5% превышает аналогичный показатель прошедшего года.

В Коломне водным транспортом воспользовались 2,3 тыс. пассажиров, в Серпухове — около 4,8 тыс.

Ранее, по сообщению НСН, в пресс-службе РЖД сообщили, что сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после восстановительных работ.