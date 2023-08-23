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В Подмосковье летом водным транспортом воспользовались около 18 тысяч пассажиров

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В Московской области летом водным транспортом воспользовались 17,6 тыс. пассажиров.
В Подмосковье летом водным транспортом воспользовались около 18 тысяч пассажиров
  • © Департамент транспорта Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной Минтранс.

Самым востребованным маршрутом оказался рейс в Лыткарине. Более 10,4 тыс. пассажиров воспользовались этим маршрутом, что на 2,5% превышает аналогичный показатель прошедшего года.

В Коломне водным транспортом воспользовались 2,3 тыс. пассажиров, в Серпухове — около 4,8 тыс.

Ранее, по сообщению НСН, в пресс-службе РЖД сообщили, что сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после восстановительных работ.

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