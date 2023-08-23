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В Ульяновске возбудили дело из-за создания канала легализации мигрантов в России

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Следственными органами СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершённой организованной группой.
В Ульяновске возбудили дело из-за создания канала легализации мигрантов в России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

По версии следствия, с февраля 2023 года шесть местных жителей вступили в преступный сговор ради преступной деятельности по осуществлению незаконной миграции. При этом в группе состояли также сотрудники правоохранительных органов.

«Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, оказывали им содействие в сдаче экзамена на знание русского языка и получении в дальнейшем гражданства Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы уже провели обыски и изъяли необходимые документы и другие улики.

В июне ФСБ совместно с МВД пресекла канал легализации иностранных граждан в России.

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