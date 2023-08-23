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В Москве составили рейтинг столичных поликлиник

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В Москве составили рейтинг поликлиник столицы. На первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220.
В Москве составили рейтинг столичных поликлиник
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте», — поделилась Ракова.

Уточняется, что публичный рейтинг появился впервые для корректной оценки эффективности работы медучреждений.

Всего в голосовании для выбора лучшей поликлиники приняли участие около 100 тыс. жителей.

«Они получили на электронную почту ссылку на анкету», — указано в сообщении комплекса социального развития Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повышении качества и доступности здравоохранения в столице.

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