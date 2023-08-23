В Москве составили рейтинг столичных поликлиник
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте», — поделилась Ракова.
Уточняется, что публичный рейтинг появился впервые для корректной оценки эффективности работы медучреждений.
Всего в голосовании для выбора лучшей поликлиники приняли участие около 100 тыс. жителей.
«Они получили на электронную почту ссылку на анкету», — указано в сообщении комплекса социального развития Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повышении качества и доступности здравоохранения в столице.