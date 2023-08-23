Бочкарёв: около 90% нежилых помещений в новостройках реновации на севере Москвы заняты бизнесом
- РИА Новости
«Размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса — кафе, бытовых сервисов — позволяет повысить качество и комфорт жизни новосёлов. К тому же это способствует экономическому развитию формируемых кварталов», — сказал он.
Помещения на первых этажах новостроек очень востребованы бизнесом, отметил Бочкарёв.
Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в Северном административном округе уже переданы под заселение 33 новостройки.
Благодаря разместившимся в домах объектам жители получили необходимую социальную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности, добавил он.
Вместе с тем декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что москвичи отмечают дефицит объектов в шаговой доступности от дома, которые позволяют горожанам сэкономить средства, таких как магазин хозтоваров, мастерская по пошиву и ремонту одежды или продуктовый магазин в доме.