Бочкарёв: около 90% нежилых помещений в новостройках реновации на севере Москвы заняты бизнесом

На первых нежилых этажах введённых в эксплуатацию и переданных под заселение новостроек на севере Москвы запроектировано 165 помещений, из них 150 используются под размещение объектов социального и бытового назначения, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса — кафе, бытовых сервисов — позволяет повысить качество и комфорт жизни новосёлов. К тому же это способствует экономическому развитию формируемых кварталов», — сказал он.

Помещения на первых этажах новостроек очень востребованы бизнесом, отметил Бочкарёв.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в Северном административном округе уже переданы под заселение 33 новостройки.

Благодаря разместившимся в домах объектам жители получили необходимую социальную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности, добавил он.

Вместе с тем декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что москвичи отмечают дефицит объектов в шаговой доступности от дома, которые позволяют горожанам сэкономить средства, таких как магазин хозтоваров, мастерская по пошиву и ремонту одежды или продуктовый магазин в доме.