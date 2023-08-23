Узнать больше

Бочкарёв: около 90% нежилых помещений в новостройках реновации на севере Москвы заняты бизнесом

Короткая ссылка
На первых нежилых этажах введённых в эксплуатацию и переданных под заселение новостроек на севере Москвы запроектировано 165 помещений, из них 150 используются под размещение объектов социального и бытового назначения, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: около 90% нежилых помещений в новостройках реновации на севере Москвы заняты бизнесом
  • РИА Новости

«Размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса — кафе, бытовых сервисов — позволяет повысить качество и комфорт жизни новосёлов. К тому же это способствует экономическому развитию формируемых кварталов», — сказал он.

Помещения на первых этажах новостроек очень востребованы бизнесом, отметил Бочкарёв.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, в Северном административном округе уже переданы под заселение 33 новостройки.

Благодаря разместившимся в домах объектам жители получили необходимую социальную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности, добавил он.

Вместе с тем декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что москвичи отмечают дефицит объектов в шаговой доступности от дома, которые позволяют горожанам сэкономить средства, таких как магазин хозтоваров, мастерская по пошиву и ремонту одежды или продуктовый магазин в доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить