Новосибирск и Узбекистан заключили новые договоры о сотрудничестве
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Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на официальный портал правительства области.
Уточняется, что сделки были заключены между туристическими компаниями, торговыми предприятиями.
В правительстве также подчеркнули, что ранее был подписан договор о бизнес-миссии представителей деловых кругов Новосибирска в Узбекистан.
Ранее стало известно, что поддержку из федерального и регионального бюджетов на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 некоммерческих организаций. Всего подано 47 заявок.