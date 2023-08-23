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Новосибирск и Узбекистан заключили новые договоры о сотрудничестве

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В рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирской области Узбекистан и Новосибирск обсудили перспективы сотрудничества и подписали несколько договоров и сделок.
Новосибирск и Узбекистан заключили новые договоры о сотрудничестве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на официальный портал правительства области.

Уточняется, что сделки были заключены между туристическими компаниями, торговыми предприятиями.

В правительстве также подчеркнули, что ранее был подписан договор о бизнес-миссии представителей деловых кругов Новосибирска в Узбекистан. 

Ранее стало известно, что поддержку из федерального и регионального бюджетов на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 некоммерческих организаций. Всего подано 47 заявок.

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