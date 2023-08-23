Бастрыкин поручил доложить о нападении мигранта на девушку из-за шорт в Нахабине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о нападении мигранта на девушку в Подмосковье из-за шорт.

«Глава СК России поручил провести проверку по публикациям о противоправных действиях мигранта в отношении девушки в Московской области... и доложить о её ходе и промежуточных результатах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за слишком коротких шорт во время её пробежки.

Пострадавшая утверждает, что он ударил её в лицо со словами: «Ты чё так выглядишь?»