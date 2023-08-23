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Более 130 млн рублей выделили на покупку льготных лекарств в Татарстане

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В Татарстане выделили более 130 млн рублей на приобретение лекарств для льготников. Уточняется, что информация о тендерах появилась на сайте госзакупок.
Более 130 млн рублей выделили на покупку льготных лекарств в Татарстане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Средства будут направлены на покупку медикаментов для лечения сердечной недостаточности, болезни Крона, бронхиальной астмы, псориаза и других заболеваний.

Отмечается, что победители аукционов будут определены 4 сентября.

Ранее заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили фармацевтическое предприятие «Р-Опра», расположенное на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде.

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