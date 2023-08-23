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Психолог Шувалова посоветовала относить ненужные вещи на переработку

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Психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова рассказала, как правильно поступить с ненужными вещами.
Психолог Шувалова посоветовала относить ненужные вещи на переработку
  • Gettyimages.ru

«Ненужные вещи в хорошем качестве (например, новые вещи, которые ребёнок не успел поносить, так как резко вырос) можно всегда продать в интернете или сформировать гуманитарную помощь и принести в пункты сбора», — посоветовала Шувалова в беседе с RuNews24.

Психолог также порекомендовала товары из пластика отвозить в пункты переработки.

Кроме того, по словам Шуваловой, сетевые магазины одежды по программам лояльности принимают старые вещи и дают скидку на покупку новых.

Ранее сообщалось, что на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» с 22 по 27 августа пройдёт ярмарка школьной одежды.

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