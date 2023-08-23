В Москве завершили работы по благоустройству Базовского сквера

В Западном Дегунине в Москве завершили благоустройство Базовского сквера.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«По просьбам местных жителей здесь создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха», — уточняется в сообщении.

Также в сквере появились две новые площадки для выгула собак.

Кроме того, были обустроены специальные игровые площадки для детей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе продолжат реализацию программы «Парки в лесах».