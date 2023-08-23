В Петербурге по факту гибели ребёнка-инвалида возбудили уголовное дело

После гибели 12-летнего ребёнка-инвалида в петербургском Колпине возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Петербургу.

По данным следствия, 21 августа мальчик с церебральным параличом находился на Солдатском озере вместе с матерью и её сожителем.

«Женщина, оставив сына со своим сожителем 1975 года рождения, ушла на другое озеро. В её отсутствие мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил ребёнка в воде без сознания», — заявили в СК.

Мальчик в тяжёлом состоянии был госпитализирован, а на следующий день скончался.

Матери ребёнка предъявлено обвинение.